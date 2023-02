Cavi: violento incendio brucia tetto, un intossicato, famiglie evacuate

Un violento incendio si è sviluppato in una palazzina di via Pineta 24 a Cavi di Lavagna. L’allarme poco prima delle 16. Da Chiavari con l’autoscala e da Genova sono arrivate squadre dei vigili del fuoco. Sul poto anche la Croce Verde di Sestri Levante che ha trattato sul posto una persona in codice giallo per probabile intossicazione. Alle 18 i vigili del fuoco stanno ancor operando. Gli appartamenti sono stati al momento evacuati. Sul posto anche carabinieri e polizia urbana. Non sono ancora note le cause del rogo; avendo colpito il tetto, si può supporre, ma è solo un’ipotesi, che sia partito dalla canna fumaria. I danni sarebbero gravi.

