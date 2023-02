Chiavari: Sandulli e Busi fanno il “punto” sulle mafie in Liguria

Nella sede della Società Economica è stato presentato nel pomeriggio il libro di Sandro Sandulli e Stefano Busi “Punto e a capo. Storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria” con la prefazione di don Luigi Ciotti, edito da Genova University Press. Gli autori ci tengono a precisare che non si tratta di un volume sulla mafia ma sulla Liguria, terra dove silenziosamente molti anni fa si è insediata la ‘Ndrangheta calabrese e ha condotto i propri affari nella massima discrezione. Il generale dei Carabinieri Sandulli ha spiegato come a fatica gli investigatori hanno ricostruito l’organigramma della cosca ligure (che comprende anche il basso Piemonte) che faceva capo ad un oscuro commerciate di Genova, ignoto alle Forze di polizia ma tanto potente da essere chiamato a mediare situazioni di tensione interne nientemeno che a Torino. Obiettivo principale delle attività illecite sono ovviamente i porti della nostra regione, Genova in primis ma anche Savona, La Spezia come pure piccoli centri insospettabili come Sarzana. Anche oggi la tattica principale consiste nello svolgere le azioni con la massima discrezione, senza fatti eclatanti, se non sono strettamente necessari. Se a Savona arriva una tonnellata di cocaina dal Sudamerica significa che c’è una rete logistica assai efficiente quanto nascosta.

