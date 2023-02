Escalation di furti e spaccate nel savonese, almeno 12 i locali già presi di mira

Savona. Nel savonese sono oltre 12 i locali presi di mira nell’ultimo mese dai ladri. Quattro bar tra Savona e Albisola, altri cinque tra Loano e Albenga, alcuni locali in Darsena a Savona e soffitte di alcuni appartamenti, tre furti in villa ad Andora, diversi colpi anche a Celle, un negozio di elettrodomestici a Varazze.

Una lunga serie di furti, probabilmente non completa, quella avvenuta nelle ultime settimane in provincia. Al momento le forze dell’ordine stanno indagando per individuare i responsabili. L’ipotesi su cui si concentrano gli inquirenti sarebbe quella di una o più sbandati alla ricerca di bottino, invece, sarebbe esclude la pista della banda professionista. A farlo pensare il minimo comune denominatore dei furti: il modus operandi e il bottino (fondo cassa e alimenti, non vengono, invece, portati via gli attrezzi anche di valore presenti nei locali). Nella maggior parte dei casi, i danni provocati dall’intrusione dei ladri sono più ingenti rispetto al loro bottino.

» leggi tutto su www.ivg.it