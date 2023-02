Guasto in Via Veneto, nuova interruzione dell’energia elettrica per tornare alla normalità

Le aree colpite ieri dal blackout di Via Veneto, questa sera, subiranno un’interruzione elettrica alle 19 alle 20. In merito interviene E- Distribuzione con una nota: “A seguito del disservizio di ieri causato dal danneggiamento, ad opera di terzi, di un cavo interrato, è emerso che, per eseguire le manovre di ripristino del normale assetto di rete, sarà necessario procedere con un’interruzione di energia elettrica. L’interruzione ha carattere di urgenza ed è quindi prevista nella giornata di oggi, 17 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 20:00. Ieri sera E-Distribuzione ha provveduto a ultimare le affissioni dei cartelli di avviso con il minimo preavviso di 24h (come previsto nei casi di guasto). Sono interessati anche impianti semaforici per i quali è già stata avvisata la Polizia locale”.

