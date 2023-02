Lavagna. Paura questo pomeriggio a Cavi per un incendio che ha interessato il tetto di una palazzina in via Pineta. Non risultano feriti ma una persona è stata assistita dalla Croce Verde di Sestri Levante per aver respirato fumo.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30. Sul posto sono accorsi i vigli del fuoco di Chiavari e squadre in supporto da Genova. Gli appartamenti sono stati evacuati.

» leggi tutto su www.genova24.it