Milleproroghe, il grido d’allarme di Confindustria Nautica: “A rischio i porti turistici”

Genova. A seguito dell’approvazione degli emendamenti sulle concessioni balneari nell’ambito del decreto Milleproroghe, il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, ha lanciato un grido di allarme per quel che riguarda lo stato della portualità turistica.

Se infatti, le associazioni dei balneari lamentano i gravi errori del decreto Concorrenza, approvato in fretta e furia dal governo Draghi, Confindustria Nautica sottolinea che nel caso della portualità turistica “è addirittura un errore al quadrato se quelle regole, comunque pensate per lidi e spiagge, venissero automaticamente applicate alle infrastrutture del diporto, cancellando in questo modo la normativa specifica che, attraverso il codice della navigazione, ha regolato per decenni il settore senza prescindere dai criteri di trasparenza che informano i principi europei”

