Savona. Gli studenti della classe IV A del Liceo della Rovere guidati dalla professoressa Giuseppina Cusumano in questi giorni “hanno lavorato ad un interessante progetto che è stato presentato al Comune di Savona come proposta per il restyling di via Manzoni e piazza Sisto IV”.

I liceali, dopo aver intervistato gli alunni della Scuola Primaria delle Suore della Neve di via Manzoni, e fatta la ricognizione dei loro bisogni, hanno provveduto a creare insieme a loro un plastico dell’area.

