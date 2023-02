Rapallo: sottopasso via Rosselli, bandita la gara d’appalto

Le domande dovranno pervenire al Comune entro martedì 7 marzo alle ore 12 e l’indomani mattina alle 9, con l’apertura delle buste, si saprà chi realizzerà i lavori per l’adeguamento del sottopassaggio ferroviario di via Rosselli a Rapallo. L’importo è di 358.931 euro, iva esclusa. I lavori dovrebbero iniziare appena conclusi quelli per il rifacimento della soletta del torrente San Francesco. Un’altra grande opera attesa da decenni per alleggerire la viabilità in via Libertà e migliorare la qualità della vita.

