Superbonus, i costruttori: “A Genova 2mila posti di lavoro a rischio, sarà un dramma”

Genova. Sarebbero oltre 2mila i posti di lavoro a rischio sul territorio genovese dopo lo stop del Governo al meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito per i bonus edilizi, in primis il Superbonus 110% in cui imprese e sindacati riponevano grandi speranze. La stima arriva da Ance Genova, associazione dei costruttori che lancia un nuovo allarme: “Il rischio è quello di una reazione dura da parte di cittadini e imprese esasperati dall’ennesimo provvedimento di modifica della disciplina in corso, con drammatiche ricadute sociali“.

La doccia gelata è arrivata ieri sera dal Consiglio dei ministri con un decreto varato a sorpresa proprio mentre diverse Regioni, tra cui la Liguria, stavano valutando di procedere all’acquisto dei crediti incagliati. Una “politica scellerata – l’ha definita il ministro dell’Economia Giorgetti – costata 2mila euro a ciascun italiano”. Mossa che tuttavia ha messo in crisi gli equilibri della maggioranza: Forza Italia, stando a quanto riportano alcune testate nazionali, ha chiesto modifiche al testo e si oppone all’approvazione del decreto attraverso il voto di fiducia.

