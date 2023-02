Studenti e cittadini per tutta la giornata hanno fatto visita al truck della Polizia di Stato “Una vita da social”, popsizionato in piazza Matteoti a Sarzana per mettere in guardia e illustrare le principali insidie del Web, dall’uso dei social network fino a cyberbullismo. Una campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia Postale e delle comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, che questa mattina ha visto anche la partecipazioni delle istituzioni. Incontrando i giovani del Parentucelli-Arzelà il Prefetto Inversini ha ricordato l’importanza dell’uso consapevole dei social network e dei rischi che possono comportare. Il sindaco Ponzanelli si è detta invece onorata della scelta di Sarzana come luogo di sensibilizzazione e ha ringraziato tutti i presenti, dal Questore Fredella ai vertici cittadini di tutte le Forze dell’ordine.

L’articolo “Una vita da social”, la campagna di sensibilizzazione della Polizia ha fatto tappa a Sarzana proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com