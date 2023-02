A Imperia la manifestazione di solidarietà a Cospito e contro il 41 bis

Imperia. “Cella 2×3 metri, isolamento per ore 23, 1 ora d’aria in un cubo di cemento, nessun contatto fisico, deprivazione sensoriale, 1 ora di colloquio al mese e censura della posta: tutto questo è il 41 bis“.

Si è tenuta questa mattina a Imperia, in piazza San Giovanni la manifestazione con volantinaggio organizzata dal centro sociale auto gestito “La talpa e l’orologio” in solidarietà a Cospito, contro le galere e il 41 bis , disposizione dell’ordinamento penitenziario italiano che prevede un duro regime carcerario.

“Dal 20 ottobre l’anarchico Alfredo Cospito protesta contro la misura di 41 bis a cui è sottoposto con l’accusa di strage contro la sicurezza dello Stato. Cospito è in carcere da più di 10 anni, di cui 6 scontati in regime di alta sicurezza, ma pochi mesi fa la corte di cassazione ha ridefinito il reato decidendone la reclusione in regime di 41 bis, regime di detenzione ai limiti dell’inumano, che ha molto in comune con le pratiche di tortura.

