A Vado Ligure nuovi progetti in vista: edificio delle scuole medie Peterlin verrà abbattuto, qui un grande parco e una biblioteca-teatro

Vado Ligure. Dopo la riqualificazione dell’area di via XXV aprile, Vado Ligure guarda a un nuovo importante progetto per riorganizzare e abbellire il centro della città. Si tratta dell’abbattimento dell’edificio delle scuole medie Peterlin per la realizzazione di un nuovo spazio che vedrà qui sorgere un grande parco urbano e una biblioteca-teatro con spazi al chiuso e all’aperto.

“Si tratta di un progetto molto ambizioso che darà una nuova veste a questo spazio centralissimo” afferma entusiasta il sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, che questa mattina ha partecipato al primo incontro pubblico dopo tre anni di stop causa pandemia, proprio all’interno delle scuole medie Peterlin. “E’ stato un incontro che ha visto la partecipazione di molti residenti ma anche di persone che a Vado lavorano – precisa Giuliano -. E’ stata l’occasione per fare un punto sui lavori svolti fino ad ora e sui prossimi”.

