Alcol a minori e giovani in possesso di stupefacenti: la Questura chiude bar di Albissola per 7 giorni

Albissola Marina. Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione, “che ha come obiettivo di garantire il divertimento nei luoghi di aggregazione, in condizioni di sicurezza, con particolare riguardo al mondo giovanile”, si inserisce il provvedimento emesso dal Questore di Savona, di sospensione della licenza, per 7 giorni, nei confronti di un bar di Albissola Marina.

L’atto è stato adottato a seguito della segnalazione da parte di Carabinieri e Polizia Locale, che hanno accertato la vendita di alcolici da parte del gestore senza alcuna verifica sull’età dei clienti, tanto da rendere il locale “gettonato” in zona proprio per questa caratteristica.

