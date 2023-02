Allegri: “Perin, Rugani e Kean titolari al Picco”

“Alla Spezia sarà una partita complicata, giocheremo su un campo difficile, loro sono una squadra che crea e l’hanno fatto anche contro Napoli e Atalanta. Dobbiamo fare una gara giusta, scendendo in campo con attenzione, determinazione e buona tecnica”. Come riposta juventus.com dalla conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri alla vigilia di Spezia – Juventus in programma domani sera alle 18 al Picco.

“Abbiamo fatto nove gol in nove trasferte, dobbiamo migliorare la nostra percentuale realizzativa”, ha osservato il tecnico bianconero, che ha dato altresì indicazioni sulla formazione: “Non sarà disponibile Chiesa, che ha giocato due partite in quattro giorni, è affaticato e stanco. Domani giocheranno di sicuro Kean, Perin e Rugani. Bonucci sta bene ma non è pronto per giocare dall’inizio”.

