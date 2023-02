Pietra Ligure. Solo e senza parenti in zona, un anziano è stato colpito da un malore nella propria abitazione ieri pomeriggio a Pietra Ligure, in via Alberti.

L’uomo, cardiopatico e diabetico, non rispondeva a una amica che, dal giorno precedente, cercava di contattarlo telefonicamente. E’ a quel punto che sono intervenuti la polizia locale pietrese e i soccorritori che, entrati in casa da una finestra, lo hanno ritrovato riverso sul letto privo di conoscenza.

