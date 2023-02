Arresto per droga a Ceriale, Fratelli d’Italia: “Nostro obiettivo quello di fare sensibilizzazione nelle scuole”

Ceriale. Il circolo Fratelli d’Italia di Ceriale si congratula con la polizia locale per l’operazione svolta ieri che ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino marocchino mentre stava cedendo 200 grammi di hashish a un giovane.

“Esprimiamo la nostra soddisfazione e ringraziamo la polizia locale per l’attività repressiva e di controllo sul territorio – affermano dal circolo -. Per contrastare lo spaccio di droga Fratelli d’Italia proporrà nel suo programma elettorale in vista della prossima competizione amministrativa di sensibilizzare soprattutto le scuole: i giovani rappresentano il futuro, se non già il presente della nostra cittadina”.

