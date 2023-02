Cade da tre metri tra i muretti a secco di Schiaretta, donna ricoverata al San Martino

Paura nel pomeriggio a Schiaretta, frazione di Schiara a Tramonti. Una donna di 58 anni mentre lavorava nei campi, tra i muretti a secco, è scivolata riportando una sospetta frattura alla caviglia. Stando a quanto si apprende sarebbe caduta in piedi da circa tre metri e avrebbe accusato anche forti dolori alla schiena. La donna, residente alla Spezia, è stata raggiunta da Soccorso alpino e Vigili del Fuoco che in perfetta sinergia hanno prestato le prime cure alla donna per poi imbarellarla utilizzando anche un materassino a depressione per immobilizzarne la colonna vertebrale e farla issare a bordo dell’elicottero Drago, per il ricovero al San Martino di Genova. Una scelta necessaria, come riporta una nota dei Vigili del fuoco: “Dopo una più attenta valutazione da parte dei sanitari si è invece optato per far intervenire l’elicottero dei Vigili del fuoco Drago per evitare di sottoporre la donna alle sollecitazioni che inevitabilmente possono crearsi durante un trasporto su sentiero. Giunto sul posto, l’equipaggio dell’elicottero ha calato un medico per collaborare alla stabilizzazione”.

L’articolo Prorogata fino a maggio la mostra dedicata al dialogo tra Lia e Wlfosoniana proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com