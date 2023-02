Calcio/ Samp, non basta Sabiri: Soriano e Osrolini trascinano il Bologna, è 1-2

Sampdoria: Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic

Bologna: Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Motta

La Sampdoria cade al Ferraris nel recupero: il Bologna passa 1-2 grazie a un gran gol realizzato da Orsolini. A nulla è valso il gol di Sabiri su rigore (uno pure sbagliato) nel secondo tempo dopo il vantaggio ospite con Soriano.

Un punto che serve a poco in ottica salvezza ma allunga la striscia positiva di risultati dei blucerchiati. Stankovic si affida agli undici che hanno iniziato la gara contro l’Inter e proprio uno di questi Gabbiadini al 6’ ha una ghiotta occasione per segnare ma calcia alto da buona posizione. La Samp cerca il vantaggio ma quando lascia spazi il Bologna è pericoloso e al 28’ trova il gol con l’ex Soriano bravo a infilare Audero all’angolino. La rete prima viene annullata per una sospetta posizione di Schouten ma l’arbitro chiamato al Var rivede la posizione e convalida la marcatura del centrocampista. Il Doria va in difficoltà e gli ospiti controllano chiudendo senza patemi il primo tempo.

