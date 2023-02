Carnevale, successo per le iniziative in via Garibaldi: palazzo Tursi si anima di colori e maschere

Genova. Sono iniziati questo pomeriggio, da palazzo Tursi, i festeggiamenti del Carnevale di Genova, una giornata ricca di eventi e proposte artistiche e culturali, per lanciare messaggi positivi, incentivare le visite al patrimonio storico della città e ripensare alle usanze del territorio.

Dalle 15 palazzo Tursi si è riempito di bambini in maschera e famiglie, che hanno potuto assistere agli spettacoli dei giocolieri, ai lanciatori di spade, fatine e menestrelli, cantastorie e suonatori, mentre in via Garibaldi gruppi storici in costume hanno rallegrato il pubblico con animazione, spettacoli di magia, danze e musica, canti e balli popolari.

