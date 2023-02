Lavagna. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Chiavari, con l’appoggio di una squadra da Genova, sono intervenuti in via della Pineta, a Cavi di Lavagna, per l’incendio del tetto di una villetta.

Il pronto intervento e l’ausilio dell’autoscala, hanno permesso di operare velocemente e limitare i danni.

