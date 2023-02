Con l’ampliamento dell’Eurospin una serie di migliorie per la viabilità pedonale

Da una parte la volontà dell’Eurospin degli Scoglietti di ampliare la metratura da adibire a superficie di vendita, dall’altra il Comune di Lerici che come oneri di urbanizzazione otterrà migliorie sulla viabilità pedonale: siglata tra l’ente e supermercato del Muggiano la convenzione in cui si dichiarano i termini dell’accordo obbligatorio previsto dalle norme urbanistiche. L’intesa, spiega la nota di Palazzo civico, “prevede infatti che il privato provveda alla riqualificazione del marciapiede sulla strada provinciale in modo che i pedoni possano transitare in sicurezza lungo la strada per raggiungere le fermate del bus. La fermata lato Spezia verrà spostata leggermente avanti per toglierla dalla situazione di pericolo per i pedoni in cui si trova attualmente; verrà quindi posizionata all’inizio dello slargo di accesso al raccordo autostradale, opportunamente segnalata, in modo che chi è in attesa del bus possa farlo in sicurezza e non ai margini di una strada provinciale senza marciapiedi. Infine verrà tracciato un nuovo attraversamento pedonale, rialzato rispetto alla carreggiata e illuminato, per condurre in sicurezza i pedoni dal marciapiedi alla fermata del bus”.

“La zona – commenta il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Marco Russo – presentava alcune criticità che in parte sono state sanate lo scorso anno mediante la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica. La zona sarà a breve anche collegata alla rete di smaltimento dei reflui fognari grazie all’intervento della nostra amministrazione che ha dato avvio al collegamento della zona di Muggiano e Pitelli al depuratore degli Stagnoni. Con questa convenzione verranno sanate ulteriori criticità. Si prevede che il tutto venga realizzato contestualmente ai lavori del supermercato, quindi nei prossimi mesi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com