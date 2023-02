Covid: altri dieci ricoveri in Liguria, due alla Spezia

Sono 71 i nuovi positivi in Liguria, di questi 17 in provincia della Spezia a fronte dei 1.364 tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. Sono i dati diffusi da Regione Liguria e Alisa nel bollettino giornaliero relativo al Covid 19. Il totale dei positivi attivi in tutta la regione è di 6.628 persone colpite dal virus, alla Spezia sono 712. Sul fronte ospedaliero si assiste a un incremento dei ricoveri (+10) rispetto alla giornata di ieri: 95 persone si trovano nei reparti di media intensità, 5 nelle terapie intensive. Anche alla Spezia si registrano due ricoveri in più che passano da 17 a 19 e la Terapia intensitva resta pulita. Non si registrano nuove vittime, da inizio pandemia sono venute a mancare 5.873 persone in Liguria, di queste 711 nello Spezzino. I nuovi guariti sono 62 in tutta la regione.

