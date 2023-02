Fresonara si solleva contro l’antenna, amministrazione al lavoro per incontro con Iliad e sospensione cantiere

Residenti di Fresonara sulle barricate per la partenza di un cantiere per la realizzazione di un’antenna Iliad nella frazione arcolana, in un terreno privato. Questo pomeriggio all’area verde di Via delle Ville una partecipata e accesa assemblea che ha visto intervenire per Palazzo civico la sindaca Monica Paganini e l’assessore all’Ambiente Salvatore Romeo. Dagli abitanti una serie di timori legati all’impianto e critiche all’amministrazione comunale per la gestione della vicenda, anche dal punto di vista della comunicazione alla cittadinanza: “Perché non avete informato la cittadinanza? Perché non siete venuti a dircelo per tempo, prima di dare i permessi? Magari avremmo trovato una soluzione insieme, un sito più adatto”, una delle considerazioni subito emerse all’assemblea, seguita anche da alcuni volti della politica locale, quali il consigliere regionale M5S Paolo Ugolini, il consigliere comunale di opposizione Gino Pavero, l’esponente Italia viva Federica Pecunia.

“L’iter per l’installazione di un’antenna è assolutamente ordinario e gestito direttamente dagli uffici, al loro interno. Nel nostro Comune come in tutti gli altri vengono trattate centinaia di queste pratiche al mese: né sindaco né assessori possono conoscerle, né questa pratica in particolare è stata portata alla nostra attenzione dagli uffici. Ad ogni modo la procedura per l’installazione delle antenne non dipende dall’amministrazione, dopo la Legge Bassanini assessori e sindaco non firmano più nemmeno un permesso a costruire”, ha spiegato la sindaca, informando poi che “il funzionario che ha trattato la pratica, che si occupa della Paesaggistica, ha espresso parere negativo. Dal Comune quindi la pratica è uscita con un parere negativo. Poi però nei successivi passaggi ha ricevuto i pareri positivi di Arpal e Soprintendenza: su queste basi legalmente, non c’entra nulla la politica, l’ufficio ha dovuto chiudere la pratica, altrimenti sarebbe stata omissione di atti d’ufficio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com