Genoa in trasferta a Modena con 3000 tifosi, Gilardino: “Inseguiamo i nostri sogni”

Genova. La vittoria sul Palermo nell’ultimo turno ha rilanciato il Genoa dopo l’inatteso stop di Parma. I ragazzi di Gilardino sono attesi domani dalla trasferta di Modena per una gara non semplice, ma il tecnico, che recupera Vogliacco, sa come affrontare i gialloblù.

“Noi dobbiamo perseverare nella quotidianità, nel tempo, inseguire i nostri sogni e i nostri obiettivi. Dobbiamo perseverare nella voglia di fare la prestazione, che sia giusta e positiva. Sono convinto che domani la squadra farà una grande gara, l’importante è avere consapevolezza ed equilibrio all’interno della partita”, dice il mister secondo quanto riportato dall’Ansa.

