Guarigione sciamanica

Se sei arrivato a me, è stata la tua sofferenza e la tua voglia di guarigione a condurti qui. Se sei arrivato a me, è stata la tua stanchezza a e la tua esasperazione, la perdita di fiducia e di speranza.

Sei tu a scegliere il luogo dove ci muoveremo insieme o, più propriamente, è il luogo a chiamarti, a scegliere te. Vedrai, a sceglierti sarà un luogo tranquillo, perché se sei venuto qui è di tranquillità che hai spasmodica fame. Questo luogo diventerà, per un attimo interminabile, uno spazio sacro che tanto contribuirà alla tua guarigione.

Parleremo, parleremo moltissimo tu e io.

Entreremo insieme in uno spazio senza spazio, in un tempo senza tempo, dove ti sentirai capito e non sarai giudicato. Ho bisogno di contattare la tua anima, arrivare alla tua essenza, percorrere con te la strada che ti conduce alla verità.

Tu credi di essere qui per guarire, io dico che tu sei qui per capire. Attraverso la conoscenza arriverai alla guarigione, ma solo se questa è la direzione giusta.

Ho bisogno di lavorare sulla tua energia, danzare intorno a te, liberare l’energia stagnante che percepisco nettamente e collocare al giusto posto quella potenziante. Il tamburo mi aiuta ad aprire quei varchi altrimenti sigillati, ad arrivare a quel mondo dove qualcosa si è inceppato.

Il suo suono ritmico diventerà il battito del tuo cuore ed è col mio che batterà, all’unisono. Visiterò per te un mondo dove vivono e vibrano gli spiriti naturali, dove parlerò ad alberi e fiumi. Il fiume delle tue emozioni ha voglia di annegarmi e io sarò lì a respirare sott’acqua insieme a te per risalirlo fino alla sorgente.

Visiterò per te il mondo di mezzo, dove parlerò agli spiriti della luna e del sole.

Arriverò per te in alto dove mai nessuno riesce ad arrivare, la tua immaginazione, la mia, gli archetipi e i sogni, un mondo dove lo spirito puro è lì per accogliermi e per guarirti.

Sentirai caldo, sentirai freddo, sentirai l’energia scorrere in te, entrare in te, uscire da te.

Poi ritorneremo qui, insieme io e te, in questa realtà che solo apparentemente ritroverai come l’hai lasciata per un tempo che ti sarà parso interminabile ma che è stato solo un giro di lancetta, per un tempo che ti sarà sembrato veloce ma che in realtà è stato interminabile.

Alla fine del nostro tempo insieme te ne andrai, tornerai alla tua vita: ascoltati e accetta la persona che hai iniziato a diventare, dai spazio all’energia vibrante che ho visto entrare in te.

E se è vero che quando la tempesta finisce non sappiamo come abbiamo fatto a uscirne vivi, ma soprattutto non saremo gli stessi che vi sono entrati, questo è ancora più vero e potente nel viaggio sciamanico.

Preparati a raggiungere una destinazione meravigliosa: un nuovo te.

