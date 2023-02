In Prefettura riunione dedicata ai sistemi di videosorveglianza: 23 Comuni presentano progetti di potenziamento

Savona. Si è tenuta, presso la Prefettura di Savona, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato, oltre al Questore e ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il presidente della Provincia ed i sindaci dei Comuni che hanno presentato istanza per l’ammissione ai finanziamenti gestiti dal Ministero dell’Interno per l’istallazione di nuovi sistemi di videosorveglianza.

Nella circostanza, il Prefetto ha, ancora una volta, sottolineato “l’importanza dei sistemi di controllo tecnologico ai fini della tutela della sicurezza urbana ed a supporto dei servizi di vigilanza e delle attività investigative svolti dalle Forze di polizia e dalle Polizie locali”.

