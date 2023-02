Calizzano. Incidente stradale, nelle prime ore della mattinata odierna, a Calizzano. È successo pochi minuti dopo le 4, lungo la Sp52.

Stando a quanto riferito, un ragazzo alla guida della sua auto, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. Per fortuna, nonostante l’impatto piuttosto forte, il giovane ha riportato ferite giudicate non gravi.

