Finisce 2 a 1 per gli ospiti la sfida delle 15.00 del Ferraris tra Sampdoria e Bologna. In vantaggio poco prima della mezz’ora con Soriano, i felsinei sono stati raggiunti al 68′ grazie al rigore trasformato da Sabiri. Meno di cinque minuti più tardi, ecco un altro penalty per i blucerchiati: dal dischetto ancora Sabiri, Skorupski para e si resta in parità. Al 91′ la rette vittoria dei rossoblù con Orsolini e Samp che resta a quota 11, a meno 6 dalla terzultima Verona e a meno 8 dallo Spezia quartultimo e tre punti sopra la Cremonese, che chiude la graduatoria.

L’articolo La Samp sbaglia il rigore del sorpasso, nel recupero la rete vittoria di Orsolini proviene da Citta della Spezia.

