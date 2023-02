L’assessore: “Sarzana, droga campanello d’allarme. Meno tolleranza su consumo personale”

Numerosi amministratori e militanti leghisti, giunta comunale sarzanese, consiglieri delle forze di maggioranza ieri al partecipato incontro con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, organizzato dal Carroccio in Sala della Repubblica, moderato da Paola Lazzoni. In apertura i saluti della segretaria della Val di Magra, Roberta Pompei, della sindaca Cristina Ponzanelli, della senatrice e segretaria provinciale Stefania Pucciarelli (che ha espresso solidarietà a Ostellari, “sotto scorta a seguito dei fenomeni legati agli anarchici, una cosa di una gravità estrema, sembra di tornare indietro di un sacco di anni”), e gli interventi degli avvocati Massimiliano Ratti e Vincenzo Macera, quindi quelli degli assessori comunali della Lega Stefano Torri (Sicurezza) e Roberto Italiani (Commercio).

“I numeri ci danno ragione, buona parte dei reati da quando ci siamo insediati è calata – ha detto Torri -. A Sarzana l’unico vero campanello d’allarme, il reato più rilevante, e che dobbiamo affrontare quotidianamente, nell’ambito di un trend di reati invece in diminuzione, è quello dello spaccio e del consumo di droga. Come assessore alla Sicurezza della Lega mi chiedo sempre: quali sono le politiche che a livello nazionale dobbiamo portare avanti per contrastare questo fenomeno? Nei nostri programmi c’era l’obbiettivo ‘droga zero’, ebbene lancio un sasso: spero si vada nella direzione di non essere così tolleranti nei confronti di chi detiene stupefacenti anche per uso personale, anche perché ‘colpirne uno per educarne cento’. Sarebbe un aiuto per la società e, in primis, per gli operatori della sicurezza. Più di una volta è successo di vedere soggetti arrestati, condotti in caserma o in commissariato, e poi si è potuto fare poco per trattenerli”. L’assessore ha altresì sottolineato gli investimenti sulla videosorveglianza (“perché la prima cosa è dare strumenti a chi lavora per la nostra sicurezza”) e il lavoro sinergico con le forze dell’ordine.

Due le questioni messe sul tavolo da Italiani. La prima, “la carenza di tutela per gli operatori delle forze dell’ordine, che vengono scherniti da vandali e teppisti e si sentono un po’ impotenti perché non hanno strumenti per essere incisivi ed efficaci. Ne conosco diversi che hanno dovuto difendersi in tribunale dalle denunce di questi teppisti, che appena vengono toccati ti denunciano”. Altro tema i fermi amministrativi delle auto: “Giusto salvaguardare il diritto del creditore, ma occorre valutare la possibilità di circolazione: veniamo da un periodo di crisi, molte persone con l’auto sotto fermo amministrativo non possono portare i figli a scuola né andare al lavoro”.

