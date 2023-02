Lerici Sport fa visita all’Aragno Rivarolesi

Lerici Sport impegnato oggi, sabato 18 febbraio, alla piscina ‘I Delfini’ di Genova. La capolista (19 punti), reduce dalla vittoria casalinga con Sea Sub Modena, affronta alle 19.30 l’Aragno Rivarolesi, terza in classifica a pari punti (17) con il Marina di Carrara, che in questo turno accoglie Roma Vis Nova (3). Questi gli altri incontri della nona giornata della Serie B nazionale di pallanuoto, girone 2, anch’essi in programma oggi: Polisportiva Delta (18) – Osimo Pirates (12), Rapallo (10) – Libertas RN Perugia (11), Sea Sub Modena (6) – San Giorgio Waterpolo (3).

