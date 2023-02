Meteo, weekend con nubi basse e qualche debole pioggia sulla Liguria

Liguria. Ancora aria umida dal mare determina nuvolosità bassa su gran parte della regione. Possibilità anche di deboli piogge tra sabato e domenica. Sono le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, sabato 18 febbraio, nubi basse saranno presenti per l’intera giornata, con maggiore insistenza sul settore centro-orientale della costa. Non si esclude qualche pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Schiarite su Alpi Liguri, Imperiese, Bormida occidentale e versanti padani. Venti moderati da sud-est sotto costa, da sud-ovest al largo. Mare generalmente mosso. Temperature pressoché stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 7 e 15 gradi, nell’interno tra -2 e 12.

» leggi tutto su www.genova24.it