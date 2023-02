Pallanuoto M/ Il Bogliasco cede di misura a Bologna (14-13)

Dall’ufficio stampa del Bogliasco. Di Marco Tripodi

La Dea Bendata non tifa Netafim Bogliasco. Il dato ormai è assodato. E la sconfitta di misura (14-13) subita dai ragazzi di Daniele Magalotti in casa del Bologna De Akker ne è l’ennesima riprova. Però oggi, oltre alla sfortuna, i biancazzurri possono legittimamente recriminare anche per un arbitraggio non esattamente all’altezza di un campionato di Serie A1. Molte le decisioni controverse e difficilmente spiegabili prese dalla coppia di fischietti mandata a dirigere una delle sfide più calde e delicate del 18° turno. Su tutte l’espulsione comminata al centro biancazzurro Jeremie Blanchard, punito dopo essere stato colpito da una ginocchiata (!) in pieno volto da un avversario. Soltanto una tante delle decisioni palesemente errate che a conti fatti hanno influito in maniera determinante sull’esito di una partita restata in equilibrio fino all’ultimo secondo di gioco e che di certo si sarebbe meritato ben altra direzione. Se non altro per rispetto verso chi in questo sport continua a investire fatica e passione.

