Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco affonda la Dinamo Tbilisi e fa festa insieme al pubblico di Imperia: in una “ Felice Cascione” traboccante di entusiasmo, i campioni d’Europa vincono per 20-5 e mantengono il primato del gruppo A. Tutti a segno i giocatori di movimento di mister Sukno che si preparano così al meglio in vista della Final Eight di Coppa Italia in programma a Genova da venerdì 24 febbraio.

