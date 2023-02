Prorogata fino a maggio la mostra dedicata al dialogo tra Lia e Wlfosoniana

“È stata prorogata al 7 maggio la chiusura della mostra attualmente in corso al Museo Civico Amedeo Lia La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana”. Ad annunciarlo il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

“Visto il successo di pubblico e l’apprezzamento di cittadini e turisti – spiega il Sindaco Peracchini – in accordo con il prestatore e la Soprintendenza abbiamo deciso di prorogare la mostra per dare l’opportunità di visionare le due importanti Collezioni liguri, in una continuità che pone in sequenza i capolavori del Lia con le straordinarie opere della Wolfsoniana.”

