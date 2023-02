Savona, controlli della polizia: due sale giochi violano i limiti orari di accensione delle slot machines

Savona. Nell’ottica della costante attenzione alla prevenzione dei reati, voluta dal Questore di Savona, in questi ultimi giorni, nel capoluogo, la Polizia di Stato ha realizzato ulteriori servizi straordinari, che hanno visto impiegati i poliziotti delle Volanti, della Polizia Amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova.

Come di consueto, questi servizi, che si affiancano alla quotidiana attività di controllo del territorio, si sono focalizzati in varie zone della città, tra cui, Piazza del Popolo, Piazza delle Nazioni, Piazza Sisto IV, Piazza Maestri dell’Artigianato, Via delle Trincee, la Darsena e via Trilussa.

» leggi tutto su www.ivg.it