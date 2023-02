Seguono consumatore in astinenza, assistono allo scambio di coca e arrestano lo spacciatore

Era il tardo pomeriggio di ieri quando gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della Polizia locale spezzina, nel corso di un servizio in abiti civili anche finalizzato al contrasto e alla repressione dello spaccio di droga, hanno individuato nel Quartiere Umbertino un noto consumatore di stupefacenti nell’atteggiamento tipico di chi, in preda all’astinenza, cerca il modo di procurarsi la droga. L’uomo, uno spezzino sui 40 anni più volte segnalato alla Prefettura come assuntore, si muoveva nervosamente e telefonava in continuazione. Gli agenti hanno quindi deciso di osservarne i movimenti, notando a un certo punto che, riagganciato ancora una volta il telefono, si dirigeva verso Via Bixio a passo veloce. Come previsto dagli operatori, l’uomo è stato raggiunto da un uomo, di origine dominicana, subito riconosciuto in quanto recidivo per il reato di spaccio. Gli agenti hanno quindi assistito allo scambio di droga, risultata poi cocaina, e sono entrati in azione: mentre l’acquirente è stato immediatamente fermato, lo spacciatore ha tentato la fuga correndo verso Via Torino, inseguito da uno dei due operatori che lo ha raggiunto e bloccato dopo qualche centinaio di metri; è stato quindi condotto nella caserma di Viale Amendola, perquisito, identificato e tratto in arresto. Ha precedenti specifici di droga e si era visto accordare un periodo di messa in prova con obbligo di permanere presso il suo domicilio dalle ore 20.00 alle successive ore 06.00 della mattina. Dopo questo ennesimo episodio, all’esito dell’udienza per direttissima tenutasi questa mattina e alla convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di firma presso il Comando della Polizia locale per due volte al giorno, in aggiunta alla misura dell’obbligo di dimora già vigente, in attesa della prossima udienza che si terrà nel mese di marzo.

“La presenza sempre più articolata dei nostri agenti sul territorio e le loro sempre più avanzate capacità investigative, unitamente ai sempre più sofisticati strumenti di supporto tecnologico, a partire dai dispositivi di videosorveglianza, e, non ultimo, all’attivazione dell’unità cinofila antidroga, sono gli elementi che stanno portando la nostra Polizia locale a dare un contributo sempre più incisivo e costante sul fronte del contrasto allo spaccio e uso degli stupefacenti, che è uno dei nostri obiettivi di primaria importanza sul piano della tutela della sicurezza e della salute”, commenta l’assessore alla Sicurezza Giulio Guerri.

