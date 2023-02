Spezia e Juventus, momento complicato per tutti. Ma al Picco i bianconeri non perdono da cent’anni

La Juventus che arriva al Picco non è nella sua miglior versione. I bianconeri, con un pesante -15 in classifica, sono in una fase molto contestata, dove al centro della polemica è finito il tecnico Massimiliano Allegri, criticato per la mancanza di gioco della sua squadra. Goccia che ha fatto traboccare il vaso il pareggio di giovedì in Europa League contro il Nantes, arrivato in maniera rocambolesca e con un finale molto contestato. Il clima in casa bianconera non è dei più sereni e a dimostrarlo è anche la conferenza stampa di quest’oggi del tecnico Allegri, parso piuttosto nervoso nelle risposte ai giornalisti. Dalla filosofia del ‘cortomuso’, alla mancanza di gioco, Allegri in versione fiume in piena non ha lasciato scampo a nessuno.

In tutto ciò, la Juventus torna al Picco per la terza volta negli ultimi vent’anni e nello stadio spezzino non ha mai perso nel nuovo millennio. Nei nove precedenti tra le due squadre, lo Spezia è riuscito a battere i bianconeri solo una volta nella sua storia, cento anni fa, durante il campionato del 1922-1923. Finì 1-0, quattro anni dopo l’inaugurazione del Picco. Da allora poche soddisfazione per le Aquile, che hanno incrociato la Juventus solo nel nuovo millennio, tra Serie B e Serie A. L’amarezza dell’1-1 del primo anno del ritorno in Serie B, con la rete del pari di Nedved segnata a gara quasi conclusa, e la rimonta dello scorso anno, dove la squadra di Thiago Motta – sopra 2-1 – venne sconfitta per 2-3 dalla squadra di Allegri sono ancora ben impresse nella memoria degli spezzini. “Contro lo Spezia sarà una partita difficile su un campo difficile”, ha spiegato nel pomeriggio Allegri, che ha anche annunciato tre titolari, l’attaccante Kean, il difensore Rugani e il portiere Perin. Non ci sarà Federico Chiesa, alle prese con i postumi della gara di Europa League, così come non ci sarà l’attaccante Milik, in gol all’andata, e Paul Pogba.

