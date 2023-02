Ventimiglia, uomo cade dal cavalcavia di via Tenda: grave al Santa Corona

Ventimiglia. Un uomo è rimasto gravemente ferito precipitando dal cavalcavia di Roverino, all’altezza di via Tenda. E’ successo intorno alle 22.

A causa del politrauma riportato per la caduta di circa quattro metri, l’uomo è stato trasferito in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Roverino, a Ventimiglia.

Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

» leggi tutto su www.riviera24.it