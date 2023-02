Via Piacenza, parrocchia e scuola lanciano una raccolta fondi per gli inquilini, lunedì incontro tra Comune e sfollati

Genova. Passano i giorni e le famiglie residenti in via Piacenza 17, l’edificio danneggiato pesantemente da un incendio nella notte di martedì 14 febbraio, non hanno ancora idea di quando potranno fare rientro a casa. Si tratta di 96 persone, 42 delle quali sono alloggiate momentaneamente in albergo a spese del Comune. Lunedì ci sarà un incontro con l’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino per capire chi fa queste abbia la disponibilità economica di trovarsi una casa o una stanza a proprie spese. Il Comune potrà occuparsi soltanto di chi non abbia liquidi a disposizione.

Ma intanto la necessità di trovare una soluzione alternativa, oltre allo spauracchio di un pesante esborso per quelli che saranno i lavori urgenti al palazzo – in primis al tetto – rischia di mettere in ginocchio gran parte delle famiglie residenti nella casa popolare a Molassana.

