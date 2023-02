Zoagli: 5 cani e 2 gatti abbandonati e morti di stenti, indagano i carabinieri

Nel primo pomeriggio in un immobile di Zoagli situato lungo la via Aurelia, tra la galleria del Castellaro e il centro, sono stati trovati cinque cani (due di grossa taglia e tre più piccoli) e due gatti, abbandonati e morti di stenti. A fare la scoperta i vigili del fuoco di Rapallo chiamati sul posto, a quanto pare per il fetore che le carogne emanavano. Gli animali sarebbero morti, infatti, da tempo. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri. Occorrerà accertare chi li ha abbandonati o, altra ipotesi, avvelenati. In ogni caso commettendo un grave reato. In mancanza di cibo e acqua, probabilmente i cani avrebbero attirato l’attenzione abbaiando. Un mistero che verrà chiarito nelle prossime ore.

