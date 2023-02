Genova. Una sessantina di auto d’epoca hanno invaso stamattina le strade di Albaro in occasione del 16esimo meeting organizzato dal Veteran Car Club ligure.

Dopo il ritrovo in piazza Leopardi i concorrenti in gara si sono sfidati nelle prove di precisione sul percorso via Albaro, via Francesco Pozzo, via San Nazaro, via Oderico e nuovamente in piazza Leopardi. A seguire il pranzo coi soci.

