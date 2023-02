Allegri: “Lo Spezia ha ottime possibilità di salvarsi e giocare al Picco è complicato”

È un Massimiliano Allegri onesto quello che si presenta in conferenza stampa dopo il successo del Picco contro lo Spezia: “Il calcio è strano: giovedì scivoliamo una volta e pareggiamo, oggi magari prendi gol sull’1-0 e chissà. Il calcio è questo, ci sono partite che meriti di vincere e non vinci e ne vinci altre in cui meriti meno. È difficile spiegarlo”, spiega l’allenatore toscano, che poi si concentra sulle difficoltà nell’affrontare le Aquile: “Giocare qui al Picco è complicato, sempre. Lo Spezia crea sempre qualcosa, stasera, come con Napoli e Roma, crea perché ha qualità. Penso abbia ottime possibilità di salvarsi”.

Infine, una battuta su Perin, che in diverse occasioni ha salvato i bianconeri: “Ha fatto una parata straordinaria. Nelle gerarchie della squadra c’è un titolare e una riserva, ma Perin di solito gioca una ventina di partite. Oltre che essere un portiere importante, che è cresciuto tantissimo, ora è un portiere da Juventus. Sono sereno perché abbiamo due portieri di alto livello”, conclude Allegri.

