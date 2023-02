Bourabia: “Dimostrato che siamo vivi. Settimana difficile, ma ora ripartiamo”

Lo Spezia cade contro la Juventus, ma i segnali dati dalla squadra dopo l’esonero di Luca Gotti sono positivi. “Questa partita ci insegna che la squadra è ancora viva”, spiega nel post partita a Dazn Mehdi Bourabia. “Abbiamo dimostrato che eravamo tutti in campo, abbiamo creato occasioni e abbiamo messo in difficoltà una grande squadra. Dobbiamo portarci la fiducia che la squadra ha per salvarsi. Abbiamo fatto il massimo per tagliare i passaggi per gli attaccanti. Lo abbiamo fatto abbastanza bene solo che il gol ha tagliato la testa alla squadra. Dopo avevamo qualche opportunità per tornare in partita e non aver trovato il pareggio era un po’ pesante”.

Un appunto poi sulla settimana delle Aquile, scossa dall’esonero di Luca Gotti: “E’ stata una settimana particolare. Era difficile un po’ per tutti ma la squadra ha tenuto l’atteggiamento alto per preparare la partita. Abbiamo giocato con un modulo un po’ diverso. Era un po’ nuovo tutto. Ora dobbiamo recuperare e ripartire insieme”, conclude il centrocampista marocchino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com