Calcio/ Rapallo Ruentes, terzo sorriso di fila: Ruiz stende l’Athletic

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, 23a GIORNATA:

RAPALLO RUENTES – ATHLETIC CLUB 1 – 0

RETE: 71° Anaya Ruiz (RR)

ARBITRO: Sig. Martin Virglio di Imperia

SPETTATORI: 100 circa.

Terza vittoria consecutiva e tre altri importantissimi punti per il Rapallo che batte un coriaceo Athletic Club al termine di una partita non bella e con poche occasioni da entrambe le parti. Molto scarna la cronaca del primo tempo, al 6° punizione dal limite dell’area per gli ospiti di Ilardo, ma la palla finisce fuori. Al 18° tiro di Castro Cid da lontano che finisce altissimo e al 36° girata di Anaya Ruiz dal limite parata dal portiere ospite. Null’altro e squadre al riposo.

