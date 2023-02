Caldo anomalo e allarme siccità, ma nei prossimi giorni in Liguria arriva la pioggia

Liguria. È allarme siccità in Italia e in particolare sul Nord-Ovest, dove la mancanza di precipitazioni e le temperature insolitamente miti stanno mettendo in allarme l’agricoltura. Ma le previsioni meteo per i prossimi giorni, dopo un fine settimana all’insegna della maccaia, potrebbero modificare almeno in parte lo scenario.

A partire da martedì, infatti, sono in arrivo piogge su Piemonte, Lombardia e Liguria. Si tratterà perlopiù di precipitazioni di debole intensità, localmente più intense sull’area di Genova. Tuttavia la tendenza, che i modelli stanno confermando da quattro giorni, fa intravedere una forte perturbazione per il prossimo fine settimana su tutte le regioni settentrionali a partire dalla sera di venerdì 24 febbraio e per tutta la giornata di sabato 25 febbraio.

