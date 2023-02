Uno scaldabagno difettoso. Questo il motivo per cui tre persone, due donne e un uomo, hanno rischiato di restare uccise dal monossido di carbonio. E’ accaduto nel primo pomeriggio a Bargone, frazione di Casarza Ligure. Scattato l’allarme sul posto è giunta la Croce Verde di Casarza Ligure, in vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri. Il primo ad essere trasportato mal pronto soccorso è stato l’uomo, 69 ani, in codice giallo.

