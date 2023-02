Chiavari: Carnevale, musica e gioco riempiono piazza Matteotti

La pioggerellina di questa mattina ha lasciato il posto ad un sole che, anche se timido, basta a rassicurare le famiglie chiavaresi he aspettano il pomeriggio della festa in piazza di Carnevale, organizzato e promosso dall’assessorato al Turismo. Come da programma, verso le 15 principesse, diavoli, batman, spiderman, maghi, pikachu, conigli, farfalle, Harry Potter, Zorro, samurai e tante altre figure minuto dopo minuto riempiono piazza Matteotti, intrattenuti dalla musica pop e rap della band “I Parapendio”.

Ad aprire il Carnevale 2023 i Musici e gli Sbandieratori dei Sestieri di Lavagna, con le loro famose rappresentazioni da abilissimi giocolieri: grandi e piccini osservano ogni loro movimento immobili, non importa quante volte li abbiano già visti esibirsi. Il giovanissimo pubblico non è meno rapito dall’improvviso arrivo da corso Garibaldi dei trampolieri Familupis della Compagnia King Artist; si fanno strada tra la folla ballando dall’alto a ritmo di clavette e raegatton e coinvolgono i piccoli in valzer impensabili. Poco prima della fine del concerto salgono sul palco l’assessore al Turismo Gianluca Ratto, che sottolinea quanto sia “piacevole ritrovarsi insieme dopo la pandemia” e ringrazia “tutte le persone intervenute, i Vigili Urbani e i Parapendio con il loro leader David Valeriani, aspettandovi al Carnevale d’agosto”, e il sindaco Federico Messuti, che richiama la volontà di organizzare il Carnevale estivo e il piacere di avere tanti bambini in piazza, “il nostro presente e il nostro futuro”.

