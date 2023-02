Cogorno: martedì ‘grasso’, doppia festa di Carnevale; panino lungo 10 metri

Dal Comune di Cogorno

Martedì 21 febbraio doppio appuntamento per Martedì grasso a Cogorno. A San Salvatore dalle ore 10 al Villaggio del Ragazzo via alla sfilata degli alunni delle scuole della zona bassa del territorio comunale. Il corteo con trampolieri e diversi artisti darà vita a un vero e proprio spettacolo itinerante proseguirà verso la scuola Rocca e verso l’asilo G.B. Rocca ed il parco di San Salvatore, dove si terrà un momento di festa con merenda e zucchero filato, organizzata dal Comitato genitori. Durante il corteo previste alcune modifiche alla viabilità con chiusura temporanea delle strade per consentire il passaggio degli studenti. Nel pomeriggio dalle ore 14.30 nell’area Belvedere di Cogorno si terrà l’evento “Arriva il Carnevale per la gioia dei bambini”. Per merenda cioccolata e panino da guiness, lungo ben 10 metri. Previsto spettacolo con il Mago Joe e la tradizionale rottura della pentolaccia.

