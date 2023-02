Dopo il successo di Ufo78 il circolo Arci Agogo è pronto per “Carte di viaggio – Tre libri per attraversare il mondo”.

Dopo il clamoroso successo di sabato 11 febbraio, con la sala consiliare affollatissima per la presentazione del libro “Ufo 78” del collettivo di scrittori Wu Ming, il circolo Arci Agogo, insieme al Comune di Aulla, dà appuntamento a sabato 25 febbraio per il primo incontro della rassegna “Carte di viaggio – Tre libri per attraversare il mondo”, che avrà luogo, dalle 16,30, nella suggestiva Sale delle Muse presso Palazzo Centurione. Ha un grande merito il circolo Arci Agogo: quello di avere contribuito a rivitalizzare Aulla, dal punto di vista sociale, dopo la mazzata dell’alluvione del 25 ottobre 2011, che soffocò nel fango anche gli spazi di aggregazione; da allora, infatti, il circolo Arci Agogo ospita progetti di accoglienza, corsi di lingue e una scuola di musica nei locali della ex stazione ferroviaria in piazza Roma. Il tutto ancora una volta con l’intento di fare aggregazione e cultura per una rassegna fortemente sostenuta dal sindaco Roberto Valettini e dalla delegata comunale alla cultura, Maria Grazia Tortoriello. La manifestazione ruota attorno al tema del viaggio, inteso come avventura, esplorazione e necessità, viaggio come conoscenza di paesi, persone e culture diverse. Attraverso la presentazione di tre libri, “Carte di viaggio” toccherà nuove sponde, racconterà dell’incontro con l’altro, dello spaesamento che questo genera, dello stupore ed anche della spinta verso la libertà. Il ciclo di incontri, gratuiti, avrà inizio, come accennato, sabato 25 febbraio, alle 16,30, nella suggestiva Sale delle Muse presso Palazzo Centurione: il primo libro che sarà presentato è “Chiamatemi Marconi – Storie di mare” (casa editrice ETS) di Athos Bigongiali e Oreste Verrini. I due autori raccontano le vicende vissute da un marinaio di nome Renzo, chiamato il Marconi, partito dai monti della Garfagnana e impegnato in incredibili avventure in un’epoca, quella tra gli anni ’60 e gli anni ’90, così lontana dal nostro odierno sentire, da definirla quasi «mitica». Singapore, Patagonia, India, Canada, Amazzonia e Mar dei Caraibi diventano lo sfondo di inseguimenti, imboscate, tempeste e naufragi. Non mancheranno le storie di fantasmi, le apparizioni di fate morgane e di invisibili indios, e le risse tutti contro tutti. Per quanto surreali possano sembrare, per quanto ingigantite dal passaparola e dalla voglia di stupire, sono tutte storie vere perché, come dice il protagonista, alla fine del libro, «i marinai non raccontano mai bugie».

