È morto Mario Preve, ex patron di Riso Gallo: l’azienda era nata a Genova nel 1856

Genova. È morto a 82 anni Mario Preve, ex patron di Riso Gallo, che lo scorso anno aveva lasciato ai quattro figli la guida dell’azienda con sede a Robbio, nel Pavese, che possiede la risiera più grande d’Europa. Un pensionamento che Preve ha deciso di regalarsi compiuti gli ottant’anni.

La ditta, fondata a Genova nel 1856, è da allora di proprietà della famiglia e in famiglia è rimasta. Nato a Correntés, in Argentina, dove i genitori vivevano sei mesi all’anno seguendo il raccolto del riso, dopo la laurea in economia e commercio e gli studi alla Harvard Business School ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia. È stato consigliere d’amministrazione dell’Ente nazionale risi dal 1980 al 2015 e dal 2002 presidente dell’Associazione industrie risiere italiane (Airi) e dal 1991 al 1993 è stato presidente delle Industrie riunite panforte di Siena (Sapori) e anche amministratore delegato della Arrocera Argentina (marca leader con Arroz Gallo). È stato il primo italiano ad essere eletto presidente dell’Associazione degli industriali risieri europei e fino al 2021 è stato presidente di Italia del Gusto.

